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Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli Türkiye'nin yeni reform paketini A Haber'e yorumladı

A Haber
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Giriş: 12.03.2021 23:40
Güncelleme:12.03.2021 23:42
Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı" Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı programla gerçekleşti. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik reform paketini A Haber'de yorumladı.
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