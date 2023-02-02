Türkiye savunmanın her alanında çığır aştı! İlk yerli ve milli askeri motoru sevkiyata hazır

Türk mühendisleri tarafından tasarlanarak geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek ilk seri üretim yerli ve milli motor olan (Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç) 'TTZA' sevkiyata hazır hale getirildi. Türkiye'nin 400 beygir gücündeki askeri motorları 4x4 araçlarda kullanılmak üzere yarın teslim edilecek.