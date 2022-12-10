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Türkiye portakal ihracatında dünyada 7'nci

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.12.2022 12:23
Türkiye'nin önemli yaş meyve ve sebze üretim merkezlerinden olan Mersin’de portakal hasadı devam ediyor. Peki bu yıl beklenen rekolte ne kadar? İhracat rakamları nasıl? Tüm soruların cevabını A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve konuğu yanıtladı.
Türkiye portakal ihracatında dünyada 7’nci
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