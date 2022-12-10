Türkiye portakal ihracatında dünyada 7’nci

Türkiye'nin önemli yaş meyve ve sebze üretim merkezlerinden olan Mersin’de portakal hasadı devam ediyor. Peki bu yıl beklenen rekolte ne kadar? İhracat rakamları nasıl? Tüm soruların cevabını A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve konuğu yanıtladı.