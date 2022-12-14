Türkiye merkez haline geliyor! Türkiye adım adım dünyanın enerji merkezi haline dönüşüyor

Bu yılın başında başlayan Rusya-Ukrayna savaşından sonra Avrupa enerji tedarikinde büyük sorunlar yaşıyor ve Avrupa'nın en büyük enerji tedarikçisi Rusya'nın ardından Türkmenistan gazının da Türkiye üzerinden taşınması gündemde. Rusya Devlet Başkanı Putin Avrupa'ya gaz tedariki için 'Türkiye' formülü önerdi. Peki Türkmenistan doğalgazı Türkiye üzerinden mi taşınacak? Enerji krizinde çözüm Türkiye mi? Türkiye yeni enerji üssü mü oluyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan enerji uzmanı İbrahim Baran değerlendirdi.

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