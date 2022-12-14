14 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Türkiye merkez haline geliyor! Türkiye adım adım dünyanın enerji merkezi haline dönüşüyor

Türkiye merkez haline geliyor! Türkiye adım adım dünyanın enerji merkezi haline dönüşüyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.12.2022 13:12
Bu yılın başında başlayan Rusya-Ukrayna savaşından sonra Avrupa enerji tedarikinde büyük sorunlar yaşıyor ve Avrupa'nın en büyük enerji tedarikçisi Rusya'nın ardından Türkmenistan gazının da Türkiye üzerinden taşınması gündemde. Rusya Devlet Başkanı Putin Avrupa'ya gaz tedariki için 'Türkiye' formülü önerdi. Peki Türkmenistan doğalgazı Türkiye üzerinden mi taşınacak? Enerji krizinde çözüm Türkiye mi? Türkiye yeni enerji üssü mü oluyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan enerji uzmanı İbrahim Baran değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Merkez Türkiye! İşte stratejik akıl
Merkez Türkiye! İşte stratejik akıl
Flaş asgari ücret açıklaması
Flaş asgari ücret açıklaması
Bakan Bilgin’den EYT açıklaması
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
Asgari ücret zammı ne olacak?
Asgari ücret zammı ne olacak?
Altın için kritik toplantı! Almalı mı satmalı mı?
Altın için kritik toplantı! Almalı mı satmalı mı?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Fırsatçının malı elinde kaldı
Fırsatçının malı elinde kaldı
Asgari ücret için kritik toplantı
Asgari ücret için kritik toplantı
Asgari ücrette net oran verdi!
Asgari ücrette net oran verdi!
EYT’de şart olacak mı? Faruk Erdem açıkladı
EYT'de şart olacak mı? Faruk Erdem açıkladı
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Türkiye yeni enerji üssü mü oluyor?
Türkiye yeni enerji üssü mü oluyor?
Daha Fazla Video Göster