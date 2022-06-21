21 Haziran 2022, Salı
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Türkiye kömür üretiminde nerede? Olası Enerji krizinde kömür Türkiye'nin ihtiyacını karşılar mı?
Türkiye kömür üretiminde nerede? Olası enerji krizinde kömür Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılar mı? Konuyu TOBB Madencilik Meclis Başkanı İbrahim Halil Kırşan ile detaylandırdık.