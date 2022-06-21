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Türkiye kömür üretiminde nerede? Olası Enerji krizinde kömür Türkiye'nin ihtiyacını karşılar mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.06.2022 15:43
Türkiye kömür üretiminde nerede? Olası enerji krizinde kömür Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılar mı? Konuyu TOBB Madencilik Meclis Başkanı İbrahim Halil Kırşan ile detaylandırdık.
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