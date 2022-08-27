Türkiye kış turizmi için 1 milyon Rus turisti bekliyor!

Avrupa’nın kapılarını kapattığı Ruslar bu kışı Türkiye’de geçirecek. Kış sezonunda 1 milyon Rus turist ülkemize gelecek. Bunun 500 bini Antalya’da tatil yacak. Kalanı ise Türkiye’nin farklı illerini gezecek.