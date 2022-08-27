27 Ağustos 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Türkiye kış turizmi için 1 milyon Rus turisti bekliyor!

Türkiye kış turizmi için 1 milyon Rus turisti bekliyor!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.08.2022 10:38
Avrupa’nın kapılarını kapattığı Ruslar bu kışı Türkiye’de geçirecek. Kış sezonunda 1 milyon Rus turist ülkemize gelecek. Bunun 500 bini Antalya’da tatil yacak. Kalanı ise Türkiye’nin farklı illerini gezecek.
Türkiye kış turizmi için 1 milyon Rus turisti bekliyor!
Türkiye kış turizmi için 1 milyon Rus turisti bekliyor!
ABD’den iş dünyasına yaptırım tehdidi
ABD'den iş dünyasına yaptırım tehdidi
Alım fırsatı için rakam verdi
Alım fırsatı için rakam verdi
Ünlü iktisatçı faiz artırımlarını eleştiriyor
Ünlü iktisatçı faiz artırımlarını eleştiriyor
Vatandaşın borcu siliniyor
Vatandaşın borcu siliniyor
Altın fiyatlarında yön ne olur?
Altın fiyatlarında yön ne olur?
Tarım Kredi’de ette indirim başladı
Tarım Kredi'de ette indirim başladı
Kapatılan petrol kuyusunda arama
Kapatılan petrol kuyusunda arama
Aylık taksitler ne olacak?
Aylık taksitler ne olacak?
Emekliye Ocak’ta 5.616 TL maaş!
Emekliye Ocak'ta 5.616 TL maaş!
İcralık borçlara devlet desteği
İcralık borçlara devlet desteği
Ucuz evi kim nasıl alacak?
Ucuz evi kim nasıl alacak?
Daha Fazla Video Göster