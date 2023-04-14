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Türkiye Karadeniz gazına kavuşuyor! İşte Karadeniz doğalgazının işlendiği tesis

A Haber
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Giriş: 14.04.2023 13:47
Güncelleme:14.04.2023 13:47
Türkiye karadeniz gazına kavuşuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Karadeniz gazı 20 Nisan'da devreye giriyor.” dedi. Doğalgaz hanelere ne zaman gelecek? A Haber muhabiri Hakan Süer Karadeniz doğalgazının işlendiği tesiste detayları aktardı.
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