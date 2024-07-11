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Türkiye Kalkınma Fonu kuruldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.07.2024 12:55
Hazine ve Maliye Bakanlığının çalışmalarını yürüttüğü Türkiye Kalkınma Fonu kuruldu. Fon ile yüksek katma değerli alanlarda mal ve hizmet üreten işletmelerin büyümesine destek olunacak. İşte detaylar...
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Türkiye Kalkınma Fonu kuruldu
Türkiye Kalkınma Fonu kuruldu
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