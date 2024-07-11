Hazine ve Maliye Bakanlığının çalışmalarını yürüttüğü Türkiye Kalkınma Fonu kuruldu. Fon ile yüksek katma değerli alanlarda mal ve hizmet üreten işletmelerin büyümesine destek olunacak. İşte detaylar...

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