Türkiye ile İngiltere arasında tarihi anlaşma! İmzalar atıldı

Son dakika haberine göre İngiltere Brexit'le birlikte ticaret anlaşmalarını sürdürmeye devam ediyor. Türkiye ve İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşması imzalandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bugün, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri bakımından önemli ve tarihi bir günü yaşıyoruz." dedi. Bakan Pekcan, "Ticaretimizin gelişmesinin e büyük teminatı olacaktır." ifadelerini kullandı. İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Truss ise, "Büyük ivmeler kazanacağımızı inanıyorum" ifadesinde bulundu.

Türkiye ve İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşması imzalandı. İmza töreni sırasında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss açıklamalarda bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamalarından notlar;

Bugün, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri bakımından önemli ve tarihi bir günü yaşıyoruz. Serbest Ticaret Anlaşması, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaretimizin gelişiminin en büyük teminatı olacak.

Anlaşma olmasaydı, Birleşik Krallık'a yaptığımız ihracatın yaklaşık yüzde 75'i vergi yüküyle karşı karşıya kalacak, yaklaşık 2,4 milyar dolara varan bir zararımız olacaktı. Bu risk an itibarıyla ortadan kalkmıştır.





Olanak ve kazanımları korumamız gerekiyor. Birleşik Krallık Almanya'nın ardından ikinci sıradadır. Anlaşma 1 Ocak 2021'de devreye girecek. Hiçbir süre kaybı olmayacak. Anlaşmanın yatırım ve hizmetler gibi alanları da kapsaması açısından genişlemesi için de adımlar atıyoruz. Karşılıklı konulara eğileceğiz.

Belirsizlik ve risklerin yoğun olduğu böyle bir dönemde anlaşmamızı tamamlamış olmak oldukça önemlidir. Anlaşma tüm sanayi ve tarım ürünlerini içeriyor. Kritik ve tarihi anlaşmanın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Yeni ve çok özel bir kilometre taşıdır. Hükümetlerimiz arasındaki ortak anlayış ve iradenin bir sonucudur. Güçlendirmeye yönelik adımları atmaya devam edeceğiz.

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss'ın açıklamalarından notlar;

Çok teşekkürler Sayın Pekcan. Serbest Ticaret Anlaşması'nı imzaladığınız için çok büyük mutluluk duymaktayım. Geçen sene Birleşik Krallık ile gerçekleşen 11,6 milyar dolarlık ihracat ile Türkiye 2. büyük ülke durumundadır.

2 ticaret ülkesi olarak çok hızlı şekilde hizmetler alındı. Büyük ivmeler kazanacağımızı inanıyorum. Birçok şeyi gerçekleştirebileceğimizi inanıyorum. Türkiye'nin dinamizmi ve İngiltere'nin global hizmet sağlayıcısı olduğunu düşündüğümüzde çok faydalıdır. Demir çelik, otomotiv alanında önem arz etmektedir. Tüketiciler için ise kaliteli ürünler almalarını sağlayacaktır.

Tüketicilerin tarım alanında düzgün fiyatlarda düzgün ürünleri almalarını sağlayacak. 62 ülke ve AB ile sağladığımız anlaşmalar kapsamında ticarette ivme kazandırmanın yanı sıra büyümeyi hedefliyoruz. Aslında yeni bir sayfa açtık.