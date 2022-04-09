Türkiye enerjide bir üst lige çıkıyor! Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın attığı adımlar bugün karşılık buldu

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı sırasında attığı adımlar Türkiye'yi enerji bağımsızlığında bir üst lige taşıyacak. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, bugünkü yazısında, "Yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımların meyvelerini toplamaya başladık. Yakında nükleer enerji ve doğal gazda üretime geçeceğiz ve enerjide dışarıya olan bağımlığımız azalacak." ifadelerini kullandı.