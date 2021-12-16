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Türkiye enerjide atağa geçti! O illerde petrol aranacak

İHA
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Giriş: 16.12.2021 11:32
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğüne Mersin ve Hakkari'deki sahalar, Derkim Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ise Mardin, Siirt, Şırnak illerini kapsayan sahalar için petrol arama ruhsatı verildi.
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