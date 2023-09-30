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Türkiye enerji üssü olma yolunda! Doğu Akdeniz gazının Türkiye'den taşınması planlanıyor

A Haber
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Giriş: 30.09.2023 15:00
Türkiye, 1 Ekim'den itibaren Macaristan'ın ardından Moldova'ya günlük 2 milyon metreküp doğal gaz ihraç edecek. Türkiye enerji üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İTÜ Enerji Enstitüsü Nükleer Araştırma Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Beril Tuğrul Türkiye'nin enerji politikasını A Haber’de değerlendirdi
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