Türkiye enerji üssü olma yolunda! Doğu Akdeniz gazının Türkiye'den taşınması planlanıyor

Türkiye, 1 Ekim'den itibaren Macaristan'ın ardından Moldova'ya günlük 2 milyon metreküp doğal gaz ihraç edecek. Türkiye enerji üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İTÜ Enerji Enstitüsü Nükleer Araştırma Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Beril Tuğrul Türkiye'nin enerji politikasını A Haber’de değerlendirdi

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