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Türkiye en ucuz gazda 3. sırada! Enerji yatırımları meyvelerini veriyor

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Giriş: 12.01.2023 15:04
Türkiye en ucuz gazda üçüncülüğe yerleşti. Enerji alanında yaptığı yatırımların ve doğal gaz ithal ettiği komşularıyla yürüttüğü iyi ilişkilerin meyvelerini toplayan Türkiye, geçen yıl Macaristan ve Ukrayna'nın ardından Avrupa'da doğal gazı en ucuz kullanan ülke oldu.
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Türkiye en ucuz gazda 3. sırada!
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