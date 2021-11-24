24 Kasım 2021, Çarşamba
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Türkiye ekonomisine kur üzerinden saldırı! Ekonominin önü kimler tarafından kesilmek isteniyor?
Döviz kurunda yaşanan artışın ardından başta sosyal medya olmak üzere birçok alanda algı operasyonları için düğmeye basıldı. Türkiye ekonomisine kur üzerinden alenen saldırı olduğu gözler önüne serildi. Peki döviz kurunda yaşananları nasıl yorumlamak gerekiyor? Türkiye ekonomisinin önünü kimler kesmek istiyor? Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, Türkiye'nin ekonomisine kur üzerinden yapılan saldırıyla ilgili A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu...