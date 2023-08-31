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Türkiye ekonomisi 2023 yılının 2. çeyreğinde yüzde 3.8 büyüdü

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Giriş: 31.08.2023 10:16
Türkiye ekonomisi büyüme rakamları açıkladı. Buna göre 2023 yılı ikinci çeyrekte GSYH beklentileri aşarak yüzde 3.8 büyüdü.
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