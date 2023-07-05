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Türkiye adeta yer değiştirdi! 35 milyondan fazla kişi seyahat etti

A Haber
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Giriş: 05.07.2023 13:58
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayram tatilinde yurt içinde 35 milyonun üzerinde kişinin seyahat ettiğini açıkladı. Ayrıntıları Bursa'da bulunan A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
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