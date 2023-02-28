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Türkiye 4. çeyrekte yüzde 5,6 büyüdü

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.02.2023 10:24
Türkiye ekonomisi 2022'de yüzde 5,6, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3,5 büyüdü.
Türkiye 4. çeyrekte yüzde 5,6 büyüdü
Türkiye 4. çeyrekte yüzde 5,6 büyüdü
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