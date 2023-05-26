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Türkevi saldırganı Recep Akbıyık suç makinesi çıktı! Sarıyer'den ABD'ye uzanan suç dolu dünyası

İHA
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Giriş: 26.05.2023 11:24
New York'ta Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi'ne levyeli saldırı düzenleyen Recep Akbıyık hakkında yeni bilgilere ulaşıldı. Giresun Dereli doğumlu olan Akbıyık'ın suç dolu dünyasının Sarıyer'den Amerika'ya uzandığı ortaya çıktı.
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