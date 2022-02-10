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Türk Hava Yolları'ndan kadınlara istihdam müjdesi! Başvuru süresi hakkında flaş karar

DHA
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Giriş: 10.02.2022 14:13
Türk Hava Yolları (THY) İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, THY'nin 1000 kabin memuru istihdamı için başvuruları 3 gün daha uzattıklarını belirterek, "Süreçleri ve eğitimi tamamlayan arkadaşlarımız kısa zamanda uçuşa başlayacaklar. İşe başladıklarında aylık 10 bin TL'nin üzerinde ücret almış olacaklar. Bu kapsamda kadın arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz." dedi.
Türk Hava Yolları’ndan kadınlara istihdam müjdesi!
Türk Hava Yolları'ndan kadınlara istihdam müjdesi!
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