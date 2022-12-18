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Türk Hava Yolları 3 bin 800 yeni personel alacak

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Giriş: 18.12.2022 12:25
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 2023 yılında 2 bin 600 yeni kabin memuru ve bin 200 yeni pilot alacaklarını ifade etti. Ekşi, THY'nin 2023 yılında büyümesini sürdüreceğini ifade ederek, "Neredeyse 2003'teki Türk Hava Yolları ölçeğinde büyüyoruz." dedi.
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