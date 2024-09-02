02 Eylül 2024, Pazartesi
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Türk ekonomisi yüzde 2,5 büyük! Bakan Şimşek’ten açıklama
Türkiye İstatistik Kurumu 2. çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Türk ekonomi yüzde 2,5 büyüme gösterdi. Konuya dair açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Büyümede dengelenme başladı, cari açık daraldı, risk primi daraldı, dış kaynak girişleri arttı, rezervler iyileşti ve dezenflasyon sürecine girdik.” dedi.