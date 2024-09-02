02 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Türk ekonomisi yüzde 2,5 büyük! Bakan Şimşek’ten açıklama

Türk ekonomisi yüzde 2,5 büyük! Bakan Şimşek’ten açıklama

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.09.2024 11:30
Türkiye İstatistik Kurumu 2. çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Türk ekonomi yüzde 2,5 büyüme gösterdi. Konuya dair açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Büyümede dengelenme başladı, cari açık daraldı, risk primi daraldı, dış kaynak girişleri arttı, rezervler iyileşti ve dezenflasyon sürecine girdik.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ağustos ihracatında rekor!
Ağustos ihracatında rekor!
Büyüme rakamları: Zor dönemi geride bıraktık
Büyüme rakamları: Zor dönemi geride bıraktık
Büyüme rakamları açıklandı!
Büyüme rakamları açıklandı!
Bakan Şimşek duyurdu! Vergi yüzsüzleri açıklanacak
Bakan Şimşek duyurdu! Vergi yüzsüzleri açıklanacak
’Vergi yüzsüzleri listesi’ açıklanacak!
'Vergi yüzsüzleri listesi' açıklanacak!
Karadeniz’in üretim üssü geliyor!
Karadeniz'in "üretim üssü" geliyor!
Vergi borcu olanın adı açıklanacak
Vergi borcu olanın adı açıklanacak
Emeklilik sistemine düzenleme!
Emeklilik sistemine düzenleme!
Mazot ve gübre desteği devam edecek
Mazot ve gübre desteği devam edecek
Çok kutuplu yeni dünya düzeni!
Çok kutuplu yeni dünya düzeni!
İşsizliğe karşı 3 gün formülü geliyor!
İşsizliğe karşı 3 gün formülü geliyor!
Bozkır kartalı 1 haftada Çad’a ulaştı
Bozkır kartalı 1 haftada Çad’a ulaştı
Daha Fazla Video Göster