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Türk ekonomisi AB ülkeleri ve ABD'yi sollayıp ihracat rekoru kırdı

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Giriş: 01.09.2020 19:46
Güncelleme:01.09.2020 19:47
Koronavirüs salgın süreci nedeniyle dünyanın önde gelen ülkeleri yüzde 30'ları aşkın bir daralma yaşarken Türk ekonomisi süreci başarıyla atlatmaya devam ediyor. Salgına rağmen temmuz ayında 15 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu rakamlara sevinen iş adamları önümüzdeki dönemde ise ekonomide yeni bir büyüme bekliyor. ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ve MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan Türkiye'nin ihracat başarısının detaylarını A Haber'e anlattı.

Koronavirüs salgın süreci nedeniyle dünyanın önde gelen ülkeleri yüzde 30'ları aşkın bir daralma yaşarken Türk ekonomisi süreci başarıyla atlatmaya devam ediyor. Salgına rağmen temmuz ayında 15 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu rakamlara sevinen iş adamları önümüzdeki dönemde ise ekonomide yeni bir büyüme bekliyor. ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ve MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan Türkiye'nin ihracat başarısının detaylarını A Haber'e anlattı.

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