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Türk dondurma ustasının Avusturya’daki başarısı! İtalyanları geride bıraktı

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Giriş: 26.07.2021 16:18
Avusturya'da ürettiği dondurmalarla girdiği yarışmalarda İtalyan rakiplerini geride bırakarak birincilikler elde eden iş insanı Celal Karaaslan'ın hikayesi getireceğiz ekranlara. Eleştirmenlerden tam not alan Karaaslan, şimdi 280'e yakın dondurma çeşidiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor.
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