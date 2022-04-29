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Turizme bayram bereketi! 2 milyon kişi seyahat edecek

A Haber
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Giriş: 29.04.2022 09:43
Tatil bölgelerinde doluluk oranları yüzde 90'ı buldu. Oda fiyatı 500 TL ile 10 bin TL arasında. 1 haftada 1.8 milyon kişinin otobüs, 1.1 milyon kişi uçakla, 150 bin kişi trenle seyahat edecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
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