29 Nisan 2022, Cuma
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Turizme bayram bereketi! 2 milyon kişi seyahat edecek
Tatil bölgelerinde doluluk oranları yüzde 90'ı buldu. Oda fiyatı 500 TL ile 10 bin TL arasında. 1 haftada 1.8 milyon kişinin otobüs, 1.1 milyon kişi uçakla, 150 bin kişi trenle seyahat edecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.