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Turizme 9 günlük Kurban Bayramı dopingi! Turizmde 2023 hedefi 56 milyar dolar

A Haber
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Giriş: 09.06.2023 16:43
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması hem turizmcilerin hem de tatilcilerin yüzünü güldürdü. Başta Antalya olmak üzere turizm merkezlerinde hareketlilik arttı. Turizm sektörü bu yıl altmış milyon ziyaretçi ve 56 milyar dolar gelir hedefliyor.
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