Turizmde erken rezervasyon dönemi başladı! Erken rezervasyonlarda ne kadar indirim alınıyor?

Turizmde erken rezervasyon dönemi başladı. Peki bu dönemde yapılan rezervasyonlarda ne kadar indirim uygulanıyor? Vatandaş bunlardan nasıl yararlanıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Vural Efecik’in konuğu olan GETOB Genel Müdürü Cahit Sarıbey değerlendirdi.

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