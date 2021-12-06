06 Aralık 2021, Pazartesi
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Turizmde erken rezervasyon dönemi başladı! Erken rezervasyonlarda ne kadar indirim alınıyor?
Turizmde erken rezervasyon dönemi başladı. Peki bu dönemde yapılan rezervasyonlarda ne kadar indirim uygulanıyor? Vatandaş bunlardan nasıl yararlanıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Vural Efecik’in konuğu olan GETOB Genel Müdürü Cahit Sarıbey değerlendirdi.