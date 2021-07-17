Turizmde 9 günlük bayram tatili hareketliliği! 10 milyar TL'lik ekonomi bekleniyor

Bayram tatili turizmcilerin yüzünü güldürdü. Sahil beldelerinde oteller doldu. Turizmciler uzun bayram tatili nedeniyle 10 milyon kişinin seyahat etmesini ve 10 milyar TL'lik ekonomi yaratmasını bekliyor.

Yaklaşık 1,5 yıldır koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren turizm sektöründe oteller doldu. Özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarındaki otellere büyük talep yaşanırken, Anadolu'nın dört bir yanına da gidişler hızlandı.

Bayramda kalabalık otellere girmek istemeyen tatilciler Bungalov evlere, kamp ve karavan turizmine ilgi gösteriyor.Yat ve tekne kiralama da yoğun talep görüyor.

Bayramda tatil bölgeleri dışında memleketine gitmek isteyen vatandaşlar da şimdiden otogarlarda hareketliliği artırdı. Bu dönemde biletler şimdiden tükenirken, 10 bin otobüsün hizmet vermesi bekleniyor. Firmalar ek seferlerle hizmet vermeye hazırlanıyor.

Öte yandan, turist sayısındaki yüzde 10'luk bir artış ekonomik büyümeye yüzde 0,5 ila yüzde 1,2 arası katkı sağlıyor. Toplam istihdama ise yüzde 0,2 ila yüzde 0,4 yükseliş getiriyor.