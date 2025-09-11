11 Eylül 2025, Perşembe

Turizm Yüzyılı başlıyor! Türkiye’ye vize engeli mi var?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2025 16:33
A Haber’in ekrana taşıdığı Turizm Yüzyılı programına katılan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya önemli açıklamalarda bulundu. Vize süresi, randevu konularına değinen Firuz Bağlıkaya, "Türkiye'nin 2024 vize ret oranı yüzde 14,5. Randevu alma konusunda sıkıntı var. Randevu için Çin 1 ay, Türkiye 3-7 ay bekliyor. Almanya dışında adil randevu veren yok. Hiçbir acente vize garantisi veremez. Vize verilen kişi sayısını kısıtladılar, randevu sayısını bile kısıtlamış durumdalar. Satılmış turlara randevuda öncelik tanınmalı.” dedi.
