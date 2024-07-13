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Turizm amaçlı kiralık konutlar mercek altında! Belgesiz konut kiralamanın cezası 100 bin lira

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 13.07.2024 09:08
Konutlarda kısa süreli kiralamaya ilişkin kurallar 1 Ocak'ta yürürlüğe girdi. Yaz sezonunun gelmesiyle kiralama izin belgesinin çıkarılması gerekiyor. Ceza yememek için konut sahipleri emlakçılar üzerinden konut kiralama belgesi çıkarabiliyor.
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Belgesiz konut kiralamanın cezası 100 bin lira
Belgesiz konut kiralamanın cezası 100 bin lira
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