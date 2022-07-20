20 Temmuz 2022, Çarşamba
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Tüm önlemler alındı! Tarlada bir kilo ürün kalmayacak
Pandemi ve arkasından çıkan Rusya- Ukrayna Savaşı tüm dünyada tarım ürünleri ile ilgili sıkıntılara neden olurken, Türkiye bunun önüne geçmek için tüm önlemleri aldı. TMO Genel Müdürü Güldal, gıda güvenliğinin sağlanması için ciddi önlemler aldıklarını belirterek, "Bu yıl en yüksek rekolte ve stoku üreticimizden temin edeceğiz. Tarlada bir kilo dahi ürün kalmayacak" dedi.