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Tüm önlemler alındı! Tarlada bir kilo ürün kalmayacak

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Giriş: 20.07.2022 09:31
Pandemi ve arkasından çıkan Rusya- Ukrayna Savaşı tüm dünyada tarım ürünleri ile ilgili sıkıntılara neden olurken, Türkiye bunun önüne geçmek için tüm önlemleri aldı. TMO Genel Müdürü Güldal, gıda güvenliğinin sağlanması için ciddi önlemler aldıklarını belirterek, "Bu yıl en yüksek rekolte ve stoku üreticimizden temin edeceğiz. Tarlada bir kilo dahi ürün kalmayacak" dedi.
Tarlada bir kilo ürün kalmayacak
Tarlada bir kilo ürün kalmayacak
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