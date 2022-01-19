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Tüketiciye koruma zırhı geliyor! Ev almada, abonelikte yeni dönem

A Haber
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Giriş: 19.01.2022 14:50
Güncelleme:19.01.2022 14:55
Ticaret Bakanlığı tüketiciye daha fazla güvence sağlanması ve korunması için düğmeye bastı. Abonelik hizmetinden, konut alımına, devre tatil satışına kadar tüketici aleyhine olan birçok başlık için teklif hazırlanıyor. Planlanan düzenlemeler, teklif haline getirildikten sonra Meclis'e sunulacak.
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