19 Ocak 2022, Çarşamba
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Tüketiciye koruma zırhı geliyor! Ev almada, abonelikte yeni dönem
Ticaret Bakanlığı tüketiciye daha fazla güvence sağlanması ve korunması için düğmeye bastı. Abonelik hizmetinden, konut alımına, devre tatil satışına kadar tüketici aleyhine olan birçok başlık için teklif hazırlanıyor. Planlanan düzenlemeler, teklif haline getirildikten sonra Meclis'e sunulacak.