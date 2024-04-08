Tüketicilerden ayıplı mal şikayeti! Alo 175’e 102 bin 319 başvuru

Tüketiciler en çok ayıplı mal ve hizmetlerden şikayetçi. Alo 175 tüketici danışma hattına tam 102 bin başvuru geldi. Bunlardan yarısına yakını ayıplı mal ve hizmetlerden şikayet.

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