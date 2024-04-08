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Tüketicilerden ayıplı mal şikayeti! Alo 175’e 102 bin 319 başvuru

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.04.2024 16:59
Tüketiciler en çok ayıplı mal ve hizmetlerden şikayetçi. Alo 175 tüketici danışma hattına tam 102 bin başvuru geldi. Bunlardan yarısına yakını ayıplı mal ve hizmetlerden şikayet.
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