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TÜİK'ten istihdam araştırması

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.08.2022 13:52
Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı yükseköğretim istihdam göstergelerini paylaştı. Buna göre, üniversite mezunlarının yüzde 71'i iş bulmakta zorluk çekmedi. Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 13,6 ay olarak hesaplandı. Aylık ortalama kazancı en yüksek bölüm olarak ise pilotaj alanı dikkat çekti.
TÜİK’ten istihdam araştırması
TÜİK'ten istihdam araştırması
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