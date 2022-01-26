26 Ocak 2022, Çarşamba
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TÜİK’ten hissedilen enflasyon açıklaması! Fiyatlara müdahale edilebilir mi?
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer, açıklanan enflasyon ile hissedilen enflasyon arasındaki farka ilişkin konuştu. "Biz yaşam maliyetini değil enflasyonu ölçüyoruz" diyen Dinçer, "Yaşam maliyeti endeksi" adıyla yeni bir endeks üzerinde çalıştıklarını da açıkladı.