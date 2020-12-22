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TÜİK'ten asgari ücret önerisi! Asgari ücret ne kadar olacak? İşte o rakam

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Giriş: 22.12.2020 13:48
Güncelleme:22.12.2020 15:58
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı, Türk-İş'in ev sahipliğinde çevrim içi olarak yapıldı. TÜİK, toplantıda, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamındaki üçüncü toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde çevrim içi yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda, Türk-İş heyeti görüş ve taleplerini sunarken, heyette yer alan asgari ücretli işçi Özgül Yardımcı da asgari ücretlilerin sorunlarını dile getirdi.

Toplantıda, TÜİK temsilcisi de bekar bir işçinin asgari geçim tutarını açıkladı. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.

Bu arada komisyonun dördüncü ve son toplantısını gelecek hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapacağı öğrenildi.

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