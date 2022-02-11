11 Şubat 2022, Cuma
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TÜİK kritik veriyi açıkladı: Ekonominin çarkları dönüyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı sanayi üretim verisini açıkladı. Buna göre büyümenin en önemli öncü göstergelerinden sanayi üretimi yıllık %14,4, aylık bazda %1,6 arttı.