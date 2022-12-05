05 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları TÜİK enflasyon rakamlarını açıklayacak? Enflasyon rakamları maaşlara nasıl yansıyacak?

TÜİK enflasyon rakamlarını açıklayacak? Enflasyon rakamları maaşlara nasıl yansıyacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.12.2022 09:22
Bu gün Ankara’da hareketli bir ekonomi gündemi olacak. Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Peki enflasyon rakamı maaş nasıl yansıyacak? Enflasyonun maaşa etki ne? Enflasyon kimleri ilgilendiriyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

MİLYONLAR BU RAKAMI BEKLİYOR! KİMİ İLGİLENDİRİYOR?

- 14 MİLYON EMEKLİ

- 5 MİLYON KAMU ÇALIŞANI

- 8 MİLYON ASGARİ ÜCRETLİ

- SOSYAL YARDIM HAK SAHİPLERİ

- DUL-YETİM MAAŞI ALANLAR

BU GÜNE KADAR NE OLDU?

- 4 AYLIK ENFLASYON: %10.84

- MERKEZ BANKASI ÖNGÖRÜSÜ: %67

- ORTA VADELİ PROGRAM BEKLENTİSİ: %65

- EKONOMİSTLERİN ANKETLERİ: %70

NASIL YANSIYACAK?

- SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ: 6 AYLIK ENFLASYON

- MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİSİ: %8+ ENFLASYON FARKI

- SOSYAL YARDIMLAR: %8+ ENFLASYON FARKI

- TÜM KESİMLERE REFAH PAYI

- TABAN MAAŞLARDA ARTIŞ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Petrol bulundu! Yeni yılın en güzel...
Petrol bulundu! Yeni yılın en güzel...
Milyonların gözü bu rakamda!
Milyonların gözü bu rakamda!
Motorinde indirim bekleniyor
Motorinde indirim bekleniyor
Petrol fışkıracak
Petrol fışkıracak
Avrupa’yı ısıtacak hat
Avrupa'yı ısıtacak hat
EYT’de kapsam genişliyor mu?
EYT'de kapsam genişliyor mu?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Borsa, altın ve dövizin seyri ne olur?
Borsa, altın ve dövizin seyri ne olur?
EYT’de son aşamaya gelindi
EYT'de son aşamaya gelindi
Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
İtalyan iş insanından türk sanayisine övgü
İtalyan iş insanından türk sanayisine övgü
Esnafa 100 milyar TL’lik kredi desteği!
Esnafa 100 milyar TL'lik kredi desteği!
Daha Fazla Video Göster