05 Aralık 2022, Pazartesi
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ANA SAYFA
TÜİK enflasyon rakamlarını açıklayacak? Enflasyon rakamları maaşlara nasıl yansıyacak?
Bu gün Ankara’da hareketli bir ekonomi gündemi olacak. Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Peki enflasyon rakamı maaş nasıl yansıyacak? Enflasyonun maaşa etki ne? Enflasyon kimleri ilgilendiriyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
MİLYONLAR BU RAKAMI BEKLİYOR! KİMİ İLGİLENDİRİYOR?
- 14 MİLYON EMEKLİ
- 5 MİLYON KAMU ÇALIŞANI
- 8 MİLYON ASGARİ ÜCRETLİ
- SOSYAL YARDIM HAK SAHİPLERİ
- DUL-YETİM MAAŞI ALANLAR
BU GÜNE KADAR NE OLDU?
- 4 AYLIK ENFLASYON: %10.84
- MERKEZ BANKASI ÖNGÖRÜSÜ: %67
- ORTA VADELİ PROGRAM BEKLENTİSİ: %65
- EKONOMİSTLERİN ANKETLERİ: %70
NASIL YANSIYACAK?
- SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ: 6 AYLIK ENFLASYON
- MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİSİ: %8+ ENFLASYON FARKI
- SOSYAL YARDIMLAR: %8+ ENFLASYON FARKI
- TÜM KESİMLERE REFAH PAYI
- TABAN MAAŞLARDA ARTIŞ