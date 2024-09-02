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TÜİK 2024'ün ikinci çeyrek büyüme oranlarını açıkladı

TÜİK 2024'ün ikinci çeyrek büyüme oranlarını açıkladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İslim İstanbullu
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Giriş: 02.09.2024 10:20
Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2024 dönemine ilişkin büyüme verilerini açıkladı. Açıklanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerine göre Türkiye ekonomisi, 2024'ün ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 oranında büyüdü. Bu sonuçla birlikte Türkiye ekonomisi 16 çeyrektir kesintisiz olarak büyüme gerçekleştirdi.
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