04 Nisan 2025, Cuma
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Trump’ın ticaret savaşı! Altın rekor üstüne rekor kırıyor
ABD Başkanı Donald Trump tüm dünyaya karşı ticaret savaşını başlattı ve her ülkeye en az yüzde 10 vergi uygulanacağını ilan etti. AB yüzde 20 Çin ise yüzde 34 vergi ile karşı karşıya kaldı. Peki Trump’ın ticaret savaşı piyasaları nasıl etkiledi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan para piyasaları uzmanı İslam Memiş değerlendirdi.