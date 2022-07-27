27 Temmuz 2022, Çarşamba
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Trakya’da ayçiçeği rekoltesinde beklenti ne? Ayçiçeği ihracatında artış yaşanır mı?
Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'daki ayçiçeği kırım tesisleri büyük zarar gördü. Peki Türkiye ayçiçek kırımı yaparak ihracatın yolunu açar mı? Detayları A Haber muhabiri Umut Işık’ın konuğu olan Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç anlattı.