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Trakya’da ayçiçeği rekoltesinde beklenti ne? Ayçiçeği ihracatında artış yaşanır mı?

A Haber
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Giriş: 27.07.2022 10:32
Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'daki ayçiçeği kırım tesisleri büyük zarar gördü. Peki Türkiye ayçiçek kırımı yaparak ihracatın yolunu açar mı? Detayları A Haber muhabiri Umut Işık’ın konuğu olan Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç anlattı.
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