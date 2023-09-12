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Trabzon'dan dünyaya somon ihracatı! Türk somonu ihracatı 5 yılda 10 kat kazandırdı

A Haber
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Giriş: 12.09.2023 16:55
Trabzon'da 5 yıl önce başlayan somon ihracatı aradan geçen sürede gelirini 10 kat artırdı. Detayları A Haber muhabiri Selman Kutlu ihracatçı firma genel müdür yardımcısı Talha Altun anlattı.
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