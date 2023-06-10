10 Haziran 2023, Cumartesi
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TPAO’dan petrol üretiminden 70 bin varille yeni rekor! 2023 hedefi günlük 90 bin varil
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, petrol üretiminde yeni bir rekor kırdı. 70 bin 76 varille son 32 yılın en yüksek günlük üretim seviyesine ulaştı. Yıl sonuna kadar 200 kuyu sondajına başlanmasıyla üretim yıl sonunda günlük 90 bin varile çıkarılacak. Bu da yeni bir rekor demek.