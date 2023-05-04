TPAO Genel Müdürü Bilgin Gabar'daki petrol keşfinin detaylarını anlattı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Gabar'daki Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Petrol Kuyusu'nun detaylarını anlattı ve Aybüke Yalçın Petrol Kuyusu’nun 70 milyar dolarlık toplam değerinin olduğunu söyledi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN