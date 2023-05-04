04 Mayıs 2023, Perşembe
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TPAO Genel Müdürü Bilgin Gabar'daki petrol keşfinin detaylarını anlattı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Gabar'daki Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Petrol Kuyusu'nun detaylarını anlattı ve Aybüke Yalçın Petrol Kuyusu’nun 70 milyar dolarlık toplam değerinin olduğunu söyledi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.