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Toplu sözleşmede uzlaşma çıkmadı

A Haber
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Giriş: 23.08.2023 08:34
Memur ve memur emeklisinin iki yıllık zam pazarlığında hükümet ve sendika temsilcileri son kez bir araya geldi. Taraflar, 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan zam oranında uzlaşama sağlayamadı. Süreç bundan sonra nasıl işleyecek? A Haber editörü Arzu Fidanverdi detayları aktardı.
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