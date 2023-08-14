Toplu sözleşmede kritik gün bugün! Milyonların gözü hükümetin teklifinde

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. dönem kamu toplu sözleşmesi görüşmelerinde, hükümet ile Memur-Sen arasında müzakere sürecine geçildi. Hükümetin ilk zam teklifini bugün sunması bekleniyor. Ayrıntıları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.

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