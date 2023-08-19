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Toplu sözleşmede gözler yeni haftada

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Giriş: 19.08.2023 13:12
Memur ve memur emeklileri için ikinci zam teklifi belli oldu. Artık gözler 22 Ağustos’ta. Peki en düşük memur maaşı 31 bin 460 mı olacak? Detaylar Tülay Ayçiçek tosun ve konuğu Özgür Kaya aktardı.
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