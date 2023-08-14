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Toplu sözleşmede geri sayım! İşte hükümetin zam teklifi! Kamuda zam pazarlığı başladı

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Giriş: 14.08.2023 15:43
Kamu çalışanlarına yönelik kritik toplu sözleşme görüşmeleri sürüyor. İkinci toplantı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Memurun zam pazarlığında ikinci toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, "Kamu görevlisini enflasyona ezdirmemek önceliğimiz." dedi. Bakan Işıkhan, hükümetin zam teklifini de açıkladı.
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