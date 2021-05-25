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Toplu sözleşme zamanı kimleri ilgilendiriyor? Kimler katılacak? Ne zaman yapılacak?
Kamu işçilerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği görüşmeler başlıyor. Türk-İş ve Hak-İş, ortak taleplerini içeren metnini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunacak. Görüşmelerin temmuzda sonuçlanması bekleniyor. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında anlattı.