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Toplu sözleşme görüşmeleri 2 Ağustos’ta başlıyor! Talepler pazartesi belli olacak

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Giriş: 24.07.2021 13:22
Güncelleme:24.07.2021 13:23
Bayramdan sonra 7 milyonu aşkın çalışan ve emekliyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor. Sendikaların taleplerini 26 Temmuz'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunması bekleniyor. 2022 ve 2023 yılı zammının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinin ilki 2 Ağustos'ta yapılacak.
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