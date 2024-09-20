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TOKİ'den yüzde 25 indirim haberi geldi

TOKİ'den yüzde 25 indirim haberi geldi

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.09.2024 11:06
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'de peşin ödemede yüzde 25 indirim kampanyasının bu yıl 23 Eylül'de başlayacağını açıkladı
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TOKİ’den yüzde 25 indirim haberi geldi
TOKİ'den yüzde 25 indirim haberi geldi
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